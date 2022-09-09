400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi'nde acil servis hizmete girdi

400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi'nde 1. seviye acil servisi hizmet vermeye başlanarak ilk hasta kabulü gerçekleştirildi.

Yapımı tamamlanan yeni hastane binasında ilk olarak 1. seviye acil servisi hizmete alındı. Eski binadan yeni binaya kademeli olarak taşınmanın gerçekleşeceği hastanede ilk hasta kabulü yapıldı. Hastanedeki acil servisin ilk hastası kalp rahatsızlığı nedeniyle başvuran 87 yaşındaki Mustafa Şenoğlu oldu. Muayene edilen hastanın kan tetkikleri ve EKG çekimi yapıldı.

İlk hastaya Vali Muammer Erol, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray refakat etti. Muayenesi sonrasında duygularını dile getiren Şenoğlu, “Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bu pandemi döneminde yaşanan sıkıntıları Türkiye kadar başarılı bir şekilde götüren hiçbir devlet olmadı. Bunlara imkan sağlayarak bu hastaneleri bizlere kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza iyi ki varsınız. Sizlerin yanakları yerine ellerinden öpüyorum” dedi.

Vali Erol da yeni hastanenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Müdür Eray ise tüm çalışanlara yeni binaya taşınma sürecindeki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Eray, yeni hastanenin eylül ayı itibariyle kademeli olarak hizmete başlaması planlandığını hatırlattı. 400 yataklı hastanede acil servisin aktive edilmesiyle taşınma sürecinin başladığını anlatan Eray, diğer hastane binasında da acil servisin hizmete devam ettiğini söyledi. Taşınma sürüce hakkında bilgi veren Eray, “Bir süre, hizmet verilen süreç gözlemlenerek akabinde 15 poliklinik odası, 10'ar yataklı dahili ve cerrahi servis odaları, 1. basamak yoğun bakım ünitesi ve 4 ameliyathane odası, fizik tedavi ünitesi, idari birimler ve yemekhanenin taşınması sağlanacak bu şekilde de bir süre hizmet verilecektir. Sonrasında yine kademeli olarak yeni hastaneye tüm birimlerin taşınma süreci tamamlanacaktır” ifadesini kullandı.