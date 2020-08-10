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5 dönümlük ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yalova’nın Altınova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Bayraktepe mesire yerinin arka kısmındaki ormanlık alanda çıkan yangın uzun çabalar neticesinde söndürülerek, kontrol altına alındı. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından ilk müdahalesi yapılan orman yangınının söndürme çalışmalarına Yalova Orman İşletme Şefliğine ait itfaiye ekipleri ile TASKİP itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangının söndürme ve soğutma çalışmalarına belediyeye ait arazi araçları da katıldı. 5 dönümlük alanda çıkan orman yangını tamamen söndürülüp kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları sürüyor.

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