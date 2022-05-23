6. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri'nde "ekstrasyon" ele alındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen 6. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri'nde “Tıbbi Bitkilerde Ekstrasyon Metotları” ele alındı.

Altınova Belediyesi Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak Faruk Durukan katıldı. Öte yandan Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Prof. Dr. Fatih Satıl, tıbbi bitkiler ekstratlarının kullanımları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

“Kısa sürede çok ciddi mesafe alındı”

Konferansların her ay devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Metin Oral, “Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, verimli toprakların üretken insanların ilçesi Altınova'mıza ve ülke ekonomisine katacağı değeri, önümüzdeki yıllar da birlikte yıllarda yaşayarak göreceğiz. Çok kısa sürede çok ciddi mesafe almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çabamız, gayemiz ve amacımız üreticilerimize katma değer oluşturmak. Konferans katılımcılarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programın sonunda Faruk Durukan'a Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit ve Başkan Oral tarafından teşekkür plaketi verildi.