7. Hersek Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan oldu

Hersek Yağlı Güreşleri finalinde Tanju Gemici'yi yenen Hüseyin Gümüşalan, başpehlivanlığa uzanan isim oldu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde yağlı güreş heyecanı yaşandı. Hersek Er Meydanı'nda 13 boyda gerçekleşen güreşlere 28'i başpehlivan toplam 400 sporcu katıldı. 7. Hersek Yağlı Güreşleri'nin ağalığını bu yıl 500 bin TL ile kazanan Hersekliler Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Erkan Uysal oldu.

Başpehlivanlıkta nefes kesen mücadeleler sonucu Hüseyin Gümüşalan ve Tanju Gemici finale geldi. Birincilik kupası için rakibini güzel bir oyunla sırtını yere getiren Gümüşalan, başpehlivanlığı elde etti. 7. Hersek Yağlı Güreşleri'nin ikincisi Tanju Gemici, üçüncüleri ise Nedim Gürel ile Özkan Yılmaz oldu.

Yarışmada dereceye girenlere kupalarını Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve ilçe protokolü takdim etti. Başkan Oral, güreşlere katılan ve güzel müsabakalar seyrettiren tüm pehlivanlara teşekkür etti. Oral, ata sporuna desteklerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğini belirterek, “Oğlumuz Ahmet Emir için bugün çok özel bir gündü. Hem ilk 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı, hem de er meydanına ilk adımını attı. Rabbim tüm evlatlarımıza uzun, sağlık ve mutlu bir ömür nasip etsin inşallah” dedi.

Turnuvayı AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol da takip etti.