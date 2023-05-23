77 plaka 77 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 ayı sonu itibariyle Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 77 bin 119'a ulaştığı bildirildi.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. Yalova'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayı sonu itibariyle 777 bin 119 oldu. Verilere göre, Yalova'da ortalama 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı 40 bin 354 olarak açıklandı. Yalova'da trafiğe kayıtlı 14 bin 448 kamyonet, 13 bin 138 motosiklet, 3 bin 376 traktör, 2 bin 556 minibüs, 2 bin 193 kamyon, bin 14 otobüs ve 340 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor.