8 haziranda Yalova'da sahil temizlik yapılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik 8 haziranda eş zamanlı temizlik çalışması gerçekleştirilecek.

Yalova Belediyesi etkinlikler çerçevesinde Doğu Sahil Bandında atık toplama ve profesyonel dalış ekibi ile su altı temizliği yapacak. Yapılacak etkinlik, 8 haziran çarşamba günü 10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Program çerçevesinde Yürüyen Köşk bahçesinde ‘Dışarıdan Bakınca Görmedikleriniz' isimli serginin açılışı yapılacak. Serginin ardından Yürüyen Köşk iskelesinde Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği dip temizliği dalışı gerçekleştirecek. Denizden çıkan atıkların sergi ve söyleşi programıyla etkinlikler son bulacak.