Afet bilinci eğitimi verildi

Altınova Belediyesi ve AFAD işbirliği ile düzenlenen Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi'nde; öğrenci, veli ve vatandaşlara, deprem ve diğer doğal afetler hakkında bilgi verildi.

AFAD adına Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu tarafından verilen eğitim, internet üzerinden gerçekleştirildi. Afetlerin her zaman ve her yerde meydana gelebileceğini belirten eğitmen Çavuşoğlu, afet sonrası ilk 72 saatin ‘altın saatler' olduğunu söyledi. Bu sürede herkesin aileleri ile birlikte hazırlıklı olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, deprem çantasının da hazır olması gerektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu afet öncesi ve sonrasında dikkate alınması gerekenler şöyle sıralandı: ”Afet ve acil durum çantasının aile fertlerinin ulaşabileceği bir yerde olması, içinde bulunanların altı ayda bir yenilenmesi, mevsim şartlarına uygun giyecekler konulmasına dikkat çekildi. Ayrıca deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı: Deprem anında sakin kalınmalı, balkon ve merdivenlerden uzak durulmalı, çök, kapan, tutun hareketiyle hedef küçültülmeli, ocak, su vanası, gaz kokusu yoksa elektrik şalteri kapatılmalı, bina hızla terkedilmeli, toplanma alanına gidilmeli, toplanma alanından barınma alanına geçişte yetkililerin yönlendirmeleri beklenmeli, araçla trafiğe çıkılmamalı, operatör yerine internet aramaları kullanılmalı.”