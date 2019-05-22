Ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye yetişti

Olay Rüstempaşa Mahallesi Şahin Sokakta meydana geldi. Ağaçta kedisinin mahsur kaldığını fark eden Selin Kaya isimli vatandaş kediyi kendi imkânlarıyla kurtarmaya çalıştı. Bundan sonuç alamayan Kaya, Başkan Salman'a sosyal medya üzerinden ulaşarak yardım istedi. Başkan Salman, konuyu İtfaiye Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne aktardı. İtfaiye Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaparak ağacın tepesindeki kediyi kurtardı. Mahsur kalan kedi itfaiye personelinin omuzlarında merdivenle aşağıya indirildi. Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından sahibi Selin Kaya'ya teslim edildi.