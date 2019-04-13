Ağaköyspor Yalova'da bileti kaptı

Türkiye Kadınlar 3.
Lig Play-Off 2. Turunda Yalova Atatürk Stadyumu'nda İstanbul Defnespor ile Bursa Ağaköyspor karşılaştı. İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle biten mücadeleyi Bursa ekibi 90+1. Dakikada bulduğu golle 2-1 kazanarak play-off yarı final grubuna kaldı.
Saha: Yalova Atatürk
Hakemler: Serdar İla, Köksal Karahasan, Celal Hoşgör
İstanbul Defnespor: Merve Bal, Sultan Bergül Doğan, Selma Orhan, Funda Avcı, Gaye Şahinoğlu, Ebru Toprak (Aylin İşi dk. 66), Melisa Demir, Ayşe Nihan Üçerler, Rojda Doğan, Buse Doğan, Hilal Çetinkaya
Bursa Ağaköyspor: Kardelen Eker, Rabia Aydın, Sergül Çakır, Gamze Akyüz, Tuba Dilek, Azra Ardaş, Melike Arı, Sinem Uslu (Duygu Güney dk. 53), Zehra Yılmaz, Kübra Özdemir, Seher Köksal
Goller: Rojda Doğan (dk. 81) (İstanbul Defnespor), Seher Köksal (dk. 76), Zehra Yılmaz (dk.90+1) (Bursa Ağaköyspor)