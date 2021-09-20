Yalova'nın Altınova Belediye Başkan Vekili Birol Bayram, 34. Ahilik ve Mesleki Eğitim Haftası kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti.

Ahilik Haftası kapsamında ilçede bulunan esnafı ziyaret eden Altınova Belediye Başkan vekili Birol Bayram'a Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok ve Şaban Cineviz eşlik etti. Başkan Vekili Bayram ve belediye meclis üyeleri, esnafa “Ahilik Duası” hediye etti.

Kendisinin de esnaf olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkan Vekili Birol Bayram, “Ahilik Teşkilatı, Türk kültürünün en köklü kurumudur. Bizlere düşen görev, Türk milletine özgü bir kültür hazinesi olarak asırlar boyunca yaşatılan bu anlayışı yeni nesillere aktarmaktır. Ahilerin hem üretici, hem de tüketici haklarını korumak için koydukları kurallar, bugün bu alanda hazırlanan yasaların temelini oluşturmaktadır” diye konuştu.