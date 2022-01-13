Ailelerin sömestr tatili tercihi termal oteller olacak

Yaklaşan yarı yıl tatili öncesinden Yalova'daki termal tesislerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de ailelerin yarı yıl tatili tercihinin termal tesisler olması bekleniyor. 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek olan yarıyıl tatilde Termal ilçesindeki tesislerin yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.

Karaderili Şirketler Grubu'na ait Terma City Otel Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, sömestr tatili için bütün hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti. Rezervasyon yoğunluğu yaşadıklarını ifade eden Çiloğlu, “Sömestr tatilini malum herkes dört gözle bekliyor. Bu dönemde çok talep oluyor. Otelimizin termal bir otel olması talebi daha da artırıyor. Misafirlerimizin Güvenli Otel Sertifikasının vermiş olduğu koruyucu tedbirlerin yanı sıra personelimizin de bilinçlendirilmesiyle hem misafirlerimize, hem çocuklarına yönelik çeşitli faaliyetler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda yüzde 80'in üzerinde bir doluluğumuz var. 14-15 güne yayılmış bir süreç tatil bu süreçte doluluk oranımızın yüzde yüzde varacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığına ait Yalova Termal Kaplıca İşletmelerinde de tatilde yoğunluk bekleniyor. İşletme Müdürü Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, Yalova'nın tercih edilen bir yer olduğunu belirterek, “Rezervasyonumuz başladı, büyük bir ilgi var. Sömestr tatiline yine yüzde 100 dolulukla girmeyi planlıyoruz. Yalova Termal Kaplıca İşletmeleri, İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin ortak noktasında olduğu için misafirlerimiz burayı tercih ediyor. Misafirlerimiz günü birlik de konaklamalı olarak da geliyor. Sömestr tatilinde misafirlerimiz çocuklarıyla buraya gelip oksijeninden yararlanıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Kaplıca suyu ile hizmet veren havuzdan yararlanmak veliler ve çocuklara iyi gelecek. O yüzden burayı tercih ediyorlar” ifadesini kullandı.