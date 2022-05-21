AK Nokta'da Yalova'da yapılanlar ve projeler halka anlatıyor

AK Parti'nin AK Nokta Programı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gezici araçta açılan standa gelen vatandaşlara bir yandan kentteki yapılan çalışmalar anlatılırken diğer yandan da projeler hakkında bilgiler veriliyor. AK Nokta'da vatandaşlardan gelen talep ve öneriler de parti yöneticileri tarafından dinleniyor.

AK Nokta son olarak Dere Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte İl Yönetim Kurulu Üyesi Sadullah Altunbay, Merkez İlçe Başkanlığı yöneticileri, Dere Mahalle Başkanı Murat Asma ve mahalle yöneticileri vatandaşları bilgilendirdi.