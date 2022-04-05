AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan “İftara 5 Kala; Su ve Hurma” etkinliği

İl Gençlik Kolları üyeleri, ‘İftara 5 Kala' etkinliği çerçevesinde Tonami Meydanı kavşağındaki trafik ışıklarında araçlarıyla iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık su, hurma ve kek ikramında bulundu.

Etkinliğe İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya da katıldı. Balkaya, ‘İftara 5 Kala' etkinliği hakkında şunları kaydetti:

“Ramazan ayının bereketini mutluluğunu ve heyecanını iftara yetişmeye çalışan vatandaşlarımıza ikramlarda bulunarak paylaştık. Bu mübarek ayda teşkilat mensubu arkadaşlarım ile yaptığımız bu çalışmada bir kere daha paylaşmanın, tebessümün sıcaklığının ve hayır duasının ne kadar değerli olduğunun idrakine vardık. AK Parti ailesi olarak tam 20 yıldır halkın partisi olduğumuzu, her zaman ilk önceliğimizin millet olduğunu gördük ve gösterdik. Rabbim ömür verdikçe de bu duygularla yolumuzda ilerleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan ayımızın hemşerilerimize, vatandaşlarımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyor, ramazan-ı şerifin bu oruçla geçirdiğimiz günlerinin hayırla ve sağlıkla mutlu bir bayram sabahına erişmesini temenni ediyorum” dedi.