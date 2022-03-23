AK Parti Yalova İl Başkanı Bağatar, Çerkes Birliği Derneği yönetimine projeleri anlattı

İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşti. Programa İl Başkanı Bağatar'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Üstün, Yalova Çerkes Birliği Derneği Başkanı İsmail Çınar ve yönetimi katıldı.

Etkinlikte Bağatar, dernek üyelerine Yalova'ya kazandırdıkları projelerin yanı sıra planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.