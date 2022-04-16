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AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Yalova'da yapıldı

AK Parti Yalova İl Başkanlığı Nisan Ayı Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı Termal ilçesine yapıldı.


Termal Otel Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantı, İl Başkanı Muğlim Bağatar yönetiminde gerçekleştirildi. Bağatar, Termal İlçe Başkanlığı'na ev sahipliği nedeniyle teşekkür etti.


Toplantıya Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve partinin ilçe başkanları katıldı.

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