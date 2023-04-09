AK Parti Yalova milletvekilleri yeniden aday gösterildi

AK Parti Genel Merkezi tarafından Yalova milletvekili adayları açıklandı. Daha önce parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Büyükgümüş, partisi tarafından yeniden birinci sıra adayı olarak gösterildi. Yalova Milletvekili Meliha Akyol da geçtiğimiz genel seçimlerde olduğu gibi yine ikinci sıradan aday oldu. AK Parti'nin Yalova'daki üçüncü sıra milletvekili adayı ise adaylık sürecinde İŞKUR Yalova İl Müdürlüğü'nden istifa eden Erhan Dede olarak açıklandı.