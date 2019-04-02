Ak Parti Yalova'da sonuca itiraz ediyor

Seçimde Millet İttifakının adayı Vefa Salman 28 bin 796 oy almış. Cumhur İttifakı adayı Yusuf Ziya Öztabak ise 28 bin 183 oyda kalmıştı.

Yerel seçim sonuçlarına itirazlar devam ediyor. Bu kapsamda Ak Parti Yalova İl Teşkilatı Yalova Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz edeceğini açıkladı. Ak parti Yalova İl Binasında gerçekleşen basın toplantısına AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Cumhur İttifakı Yalova Belediye Başkan adayı Ak Partili Yusuf Ziya Öztabak da katıldı. Burada söz alan AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar İstanbul'da tespit edilen maddi hataların aynılarını Yalova'da da tespit ettiklerini belirtti. Bağatar, “31 Mart seçimlerinde SKM tarafından yapılan incelemelerde tıpkı İstanbul'da yaşanan hataların benzerlerini tespit ettik. Seçim tutanakları ve birleştirme tutanaklarında ki maddi hatalar var. Örneğin Yalova merkezde 1124 numaralı sandıkta Ak Parti'ye 105 oy çıkıyor. Ama bu birleştirme tutanağına, ‘0' olarak geçiyor. Bunun gibi daha birçok hata var. Bütün bunları tutanakla seçim hakimliğine verecek ve sonuca itiraz edeceğiz” dedi.

Ak Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de söz alarak itiraz nedeni hakkında bilgi verdi. Büyükgümüş, “Şu anda gerçekleşen itirazlar da seçim sürecinin bir parçası. Halkımızın Ak Parti'ye vermiş olduğu oylar emanettir. Biz de bu emaneti korumak zorundayız. Tespit ettiğimiz maddi hatalarla ilgili gerekli itirazları yapıyoruz. Hukukçularımız bu konuda hassasiyetle çalıştılar. Ben seçim hakimi ve seçim kurulunun en doğru kararı vereceğine eminim” diye konuştu.