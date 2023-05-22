"Akademisyen Anne" Yalovalılarla buluştu

‘Akademisyen Anne' olarak bilinen eğitimci ve yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal'ın katılımıyla düzenlenen söyleşi büyük beğeni topladı.

Yalova Belediyesi, kültür ve sanata yönelik çalışmalarla Yalovalıları, çeşitli etkinliklerle buluşturmayı sürdürüyor. Yapılan son söyleşide; ‘Akademisyen Anne' olarak bilinen Eğitimci ve Yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal Yalovalılarla bir araya geldi. İyi bir ebeveyn olmak için yapılması gerekenlere örneklerle değinen Doç. Dr. Kangal, çocukların davranışlarını taklit edeceği ilk kişilerin anne ve babalar olduğuna vurgu yaparak bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Çocukların duygularını bile çoğu zaman ebeveynlerinden aldığını söyleyen eğitimci ve yazar, anne ve baba neye üzüldüyse çocuğun da onun duygusal bir şey olduğunu düşünerek ona üzülebileceğini, her davranışı ve her hareketi onların yanındayken düşünerek atılması gerektiğini kaydetti.

Bu ve bunun gibi birçok örneklemelerle dolu bilgiyi katılımcılarla paylaşan Doç. Dr. Kangal, söyleşi sonrasında Yalovalılarla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman da eğitimci ve yazara teşekkür ederek Yalova kağıdından hat sanatı ile isminin yazılı olduğu tabloyu hediye etti.