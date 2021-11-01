Akbaş ve Sazil de doğa pasaportlu oldu

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbaş ve zabıta personeli Yavuz Sazil de "doğa pasaportlu" oldu.

Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbaş ve zabıta personeli Yavuz Sazil, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi'nde "doğa pasaportları"nı aldılar. Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi sorumlusu Muhammet Sait Özkan'ın elinde doğa pasaportunu alan Akbaş ve Sazil, Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de kabul etmiş oldu.