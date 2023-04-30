Akköy Futbol Sahası ve Spor Tesisleri törenle açıldı

Yalova'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle yapımı tamamlanan Akköy Futbol Sahası ve Spor Tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi. AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, önümüzdeki dönemde de yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Yalova merkeze bağlı Akköy'de yapımı tamamlanan futbol sahası ve spor tesisinin açılışı töreni spor ve siyaset camiasını bir araya getirdi. 1 milyon 400 bin lira maliyetle yapımı tamamlanan tesisin açılış kurdelesini aynı zamanda AK Parti MKYK üyesi olan Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Fikri Demirel, eski AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, ASFK Başkanı Tamer Erbul ve Memleket Partisi Yalova Milletvekili Adayı Ertan Şener birlikte kesti. Açılış konuşmasını yapan Akköyspor Başkanı Ersoy Atik, “Bu güzel tesisi bize kazandırdığınız için teşekkür ederiz. Biz de bu tesisin kıymetini bileceğiz. İnşallah burada güzel nesiller, çocuklar yetiştireceğiz” dedi.

Yatırımları getirdik

Törende konuşma yapan AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, İl Özel İdaresi'nin kalkınma hamlesi planlamasıyla çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi. Tarımdan ulaşıma, gençlik spordan, su altyapısına kadar İl Özel İdaresi'nin bakanlıklardan elde ettikleri özel finansmanlarla projelerini sürdürdüklerini anlatan Büyükgümüş, “Gerek tarımda, gerek ulaşımda, gerek bu tarz gençlik spor yatırımlarında güzel bir işbirliği modeli, hem merkezi yönetimle hem Yalova'mızdaki temsilcilerimizle çok büyük bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de biz 2018'de aynı böyle bir süreçteyken Akköy'ümüzde bizden istenen önemli yatırımlardan birinin de açılışındayız. Biz her zaman köylerimizde, şehir merkezimizde vatandaşımız neyi istikamet gösterirse o istikamette ilerledik, çalışmalarımızı bu prensipte yürüttük. Önümüzdeki dönemde de hem köylerimize yönelik yaptırımlarımız devam edecek. Safran'da da buna benzer bir açılış gerçekleştirmiştik. Yalova'mızın tamamındaki spor ekosistemine burası önemli bir katkı sağlıyor. Ben şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kentle köy arasındaki yaşam standart farkı azaldı

İl Genel Başkanı Hasan Soygüzel, göreve başladıkları ilk günden bu yana köy yaşamıyla, kent yaşamı arasındaki standardın azalmasıyla ilgili çaba harcadıklarını söyledi. Bu anlamda da Akköy'de bir çok hizmeti kazandırdıklarını anlatan Soygüzel, “Bu desteklerin kazandırılmasından dolayı Sayın Valimize ve milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Yalova İl Özel İdaresi olarak biz çalışmalarımızdan, kurumlar arasında bir çekişme çatışma yerine işbirliği ve dayanışmayı esas alıyoruz. Bu projede de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz ile çok verimli ve güzel bir koordinasyon içinde olduk. Köylerde yaşam kalitesinin, standardının yükseltilmesi, refahın artırılması ve köylerimizin zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar bunlar. İnşallah Akköy'ümüz Yalova'mızın en büyük köylerinden bir tanesi. Bu hizmet inşallah köyümüze hayırlı olur” diye konuştu.

1 yıl içinde Akköy'e 4 milyon lira yatırım

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ise “İl Özel İdaremiz tarafından spor tesisimizin soyunma odasından hakem odasına, sistem odasına kadar çok fonksiyonlu bir çevre düzenlemesi ile beraber yaklaşık 1 milyon 400 bin lira bir bedelle köyümüze kazandırmış olduk. Geçtiğimiz yıl 800 bin liranın üzerinde malzeme desteği gerçekleştirdik. Yine köylerimizin, kulüplerimizin servis ihtiyaçlarını da müsabaka için gerekli olan araç ihtiyacını da 200'ün üzerinde servis aracı ihtiyacını Özel İdare olarak sağlamış olduk. Bugün burada Akköy Spor Kulübümüzün açışı için bir araya gelmenin yanı sıra İl Özel İdaresi olarak Akköy'ümüze 3 bin 200 metrekarenin üzerinde parke taş, 6 bin metrekarenin üzerinde bordür. Köyde yıllardır sorun olan çökmüş duvarının drenaj yapımı ve bunun gibi onlarca projeyi gerçekleştirdi. Önümüzdeki hafta da parke taşını tamamladığımız yolunun yapımıyla beraber, köy yıllarına yapacağımız onarım ve bakımlarla beraber son bir yıl içinde sadece Akköy'ümüze 4 milyonun üzerinde bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Açılışın ardından protokol üyeleri penaltı atışı gerçekleştirdi.