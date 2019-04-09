Aksa “sürdürülebilir bir gelecek” için bir saat ışıklarını kapattı

Türkiye'nin tek akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek için WWF tarafından yürütülen “Dünya Saati” (Earth Hour) kampanyasına destek verdi. Aksa Akrilik, 6 Nisan Cumartesi günü saat 20.30-21.30 saatleri arasında genel müdürlük binasının bütün ışıklarını kapattı.

Aksa Akrilik, gönüllü olarak açıkladığı sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı verileri sayesinde dünyanın en önemli çevre platformlarından biri olan CDP tarafından Su Yönetimi'nde kimya sektörü ve AB üye ülkeleri ortalamasının üstünde, İklim Değişikliği‘nde ise kimya sektörü ortalamasının üstünde ve AB üye ülkelerinin ortalamasıyla eşit seviyede derecelendirildi.

“Dünya Saati” kampanyası, 2007'de Avustralya'nın Sydney şehrinde binlerce kişinin iştirakiyle başladı. 20.30-21.30 arasında ışıkların bir saatliğine kapatılmasıyla gerçekleşen hareket kısa süre içinde küresel bir kampanya haline geldi. “Dünya Saati”, gezegenimizin geleceği için fert ve kurumlara sorumluluklarını hatırlatmayı ve onları iklim değişikliği ile mücadele konusunda karar almaya teşvik etmeyi hedefliyor. Kampanyada bugüne kadar, aralarında Avusturalya'dan Sydney Opera binası, Çin'den Kuş Yuvası Stadyumu, Mısır'dan Gize Piramitleri, Fransa'dan Eyfel Kulesi, Amerika'dan Empire State, İstanbul'dan Boğaziçi Köprüsü'nün de bulunduğu binlerce temsilî yapı yer aldı.