Alkollü CHP'li başkan aracı ile motosiklet sürücüsüne çarptı

CHP İlçe Başkanı Ali Zara, 180 promil alkol ile direksiyon başına geçince, motoru ile evine gitmek isteyen Erşen Yücel'e çarptı. Kaza yaptığını bile fark etmeyen Zara'nın motorun üstünden geçmeye çalıştığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsü Erşen Yücel'in ikazları ile duran Zara, "Neden durdurdun beni" diye camı açarak sordu.

Kazadan kaskı ve koruma ekipmanları sayesinde hafif sıyrıklarla kurtulan Yücel, Çınarcık Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, burada CHP Çınarcık İlçe Başkanı Ali Zara, "Şikayetçi olma, ben hasarı karşılarım" dedi ancak motorda 25 bin liralık hasar olduğunu öğrenince sözünden vazgeçti. Yücel hastane raporları ile kaza tespit raporlarını alarak, Zara hakkında şikayetçi oldu.

Motosiklet sürücüsü Erşen Yücel yaşadıklarını İHA muhabirine anlatarak, “Gece 11 buçuk 12 sularıydı, kafeden çıkmıştım. Evim hemen ilerde. Yolda giderken bir arabanın üzerime sürdüğünü gördüm. Hiçbir tepki vermeden çarpıştığını hissettim, attım kendimi. Sürüklenme sesine kendime geldim, yokuştan aşağıya doğru sürükledi motorumu. Ancak ağır olduğu için gidemedi. Durdurdum adamı. 'Ne oldu' diye bir cevap verdi bana. Ben de motora çarptığını söyledim ama farkında değildi. O anda sarhoştu zaten. Alkol raporlarında da bu şekilde. Yani buradan geçen bir yaya olsaydı, eminim ki fark etmeden ezip geçerdi” dedi.