Altın Emlak temsilcileri buluştu

Altın Emlak, Türkiye genelinde faaliyet gösteren temsilcileri ile Yalova'da buluştu.

Geçtiğimiz aylarda sektördeki 20'nci yılını kutlayan Altın Emlak, Türkiye genelinde faaliyet gösteren temsilcileri ile Yalova'da bir araya geldi.

Temsilcileri ile periyodik olarak bir araya geldiklerini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Emlak sektöründeki son gelişmeleri paylaşmak, temsilcilerimizin müşteri memnuniyetlerini artırmak ve networking çalışmalarımız için bu toplantıları çok önemsiyoruz. Bu toplantımızda temsilcilerimiz gayrimenkul ve kira hukuku konusunda ülkemizin en etkin hukukçulardan olan Kudret Çöçü'den de eğitimler aldılar” dedi.

“Altın Emlak MLS kuruluyor”

Teknoloji tarafında yeni atılımları hakkında da bilgi veren Özelmacıklı “Sektörümüz dijital bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Bizde bunu en yakından takip eden emlak firmasıyız. Özellikle RE-OS Emlak Sistemi ile yaptığımız işbirliği ile Altın Emlak MLS sistemini kuruyoruz. Tüm ofislerimiz portföylerini harita üzerinden takip edebilmenin yanı sıra mobil ile artık istedikleri yerden portföy takibi de yapabilecekler. Entegrasyon, hedefleme, ödüllendirme, raporlama, arşivleme gibi birçok özellik bizlerin yönetmeliğe uygun sözleşmelerimiz ile çok kısa sürede hazır hale gelecek” dedi.

“Kiracı analizi yapacaklar”

Altın Emlak temsilciliklerinde yeni nesil akıllı kiralama platformu Kira Plus'un kullanılacağını da belirten Özelmacıklı, “Kira Plus sistemi sayesinde artık mal sahiplerinin içi rahat olacak. Kiraplus kiracı raporu sayesinde ev sahipleri en doğru kiracı adayını seçebilecek, biz gayrimenkul profesyonellerinin riskini azalmış olacak” diye konuştu.

“Büyük başarı”

Altın Emlak'ın yerli sermaye ile Türkiye'nin sağlıklı büyüyen, en dinamik ve sistemli emlak zinciri olduğunu belirten Özelmacıklı “Şimdi ise yeni bir başarıya daha imza attık. Firmamız TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO / IEC 17024:2012 standardına göre Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak MYK Emlak Danışmanı Seviye 4 ve MYK Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 kapsamlarında akredite edildi. Sektörümüzdeki emlak firmaları içinde bu akreditasyonu sağlayan tek emlak firmasıyız” ifadelerini kullandı.