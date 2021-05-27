‘Altın Sözlük'lü özel tabela

Altınova Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin belediyeler İçin “İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe'nin Güzel Kullanımı” Yarışması'na katıldı.

Tabiî ve tarihî değerleri ile dikkat çeken Yalova Altınova Belediyesi, ilçenin özellikle turizme yönelik marka kimliğine büyük katkı koyacak özel bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Estetik, tek tip ve üzerinde ‘Altın Sözlük' barındıran özel tabela projesi hayata geçtiğinde adından çokça söz ettirecek Altınova'ya mahsus bir çalışma olacak. Görüntü kirliğine son vermek, ana arterlerin estetik görünüme kavuşması ve daha da önemlisi yabancı isimler yerine Türkçe'nin kullanılması için harekete geçen Altınova Belediyesi, çok özel ve örnek bir proje hazırladı. Özellikle ana arter ve caddelere cephesi bulunan tüm işyerlerinin kirliliğe sebebiyet veren tabelalarının sağlıklaştırılması hedefleniyor. Şehir girişleri, ana arterler ve caddelerin şehirlerin vitrini olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yeni projenin ilk kez uygulanacağına dikkat çekerek, “Doğa, tarih ve kültürel değerlerimize yakışacak. Mark şehir hamlemize önemli katkı koyacak” şeklinde konuştu.