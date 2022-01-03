Altınova 1. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Yalova'nın Altınova ilçesinde 1. Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı.

Altınova Belediyesi tarafından Alpos Kitapevi işbirliğiyle düzenlenen Altınova 1. Kitap Fuarı açıldı. Fuarın açılışına Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Kent Konseyi Başkanı Ali Yurt, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu'nda düzenlenen açılışta konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlçemizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımız bizim hep önceliğimiz oldu. Eğitim alanında da ilçemizin marka olması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bugün çok önemli bir ilki gerçekleştirerek halkımızı kitaplarla buluşturuyoruz. Bunun için çok mutluyuz” diye konuştu.

Altınova Belediyesi 1. Kitap Fuarı, 09.00-19.00 saatleri arasında 9 2022 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.