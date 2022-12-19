Altınova 2. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kitap Fuarı, törenle kapılarını açtı.

Fuarın açılışına; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, İl Genel ve belediye meclis üyeleri, Altınova İlçe Emniyet Müdürü Halis Kürşat Seçer, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Altınova Kent Konseyi Başkanı Ali Yurt, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu'nda düzenlenen açılışta konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlçemizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımız bizim hep önceliğimiz oldu. Eğitim alanında da ilçemizin marka olması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bugün çok önemli bir ilki gerçekleştirerek halkımızı kitaplarla buluşturuyoruz. Bunun için çok mutluyuz” diye konuştu.

Altınova Belediyesi 2. Kitap Fuarı, 09.00-17.00 saatleri arasında 25 Aralık 2022 Pazar gününe kadar açık kalacak.