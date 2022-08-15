İhlas Haber Ajansı

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Altınova, antrenmanlara başladı

Bu yıl Yalova’yı BAL Liginde temsil edecek olan Altınova Belediyespor Futbol Takımı, 2022-2023 futbol sezonunu açtı.

Bu yıl Yalova'yı BAL Liginde temsil edecek olan Altınova Belediyespor Futbol Takımı, 2022-2023 futbol sezonunu açtı.


Pırıl pırıl gencecik bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Altınova Belediyespor Teknik Direktörü Abdurrahman Güneş, “Güçlü, inançlı, kaliteli bir kadromuz var. A takımla birlikte altyapımıza da yatırımlarımızı yapıyoruz. Hem A takımıyla hem de altyapı takımlarıyla takdir edilen Altınova Belediyespor'umuzu oluşturacağız. Çok çalışıp başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Rabbim; sağlıklı, kazasız belasız, başarılı, birlik beraberlik içinde bir sezon geçirmek nasip etsin inşallah. Yeni sezon camiamıza hayırlı olsun. Tüm takımlarımıza centilmenlik çerçevesinde başarılı bir sezon diliyoruz” dedi.

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