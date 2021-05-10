Altınova bahara hazır

Altınova'da hummalı ve tatlı bir bahar telaşı yaşanıyor. Ekipler, ilçe genelinde budama, peyzaj, bakım ve onarım gibi çalışmalarla parklar ve mesire alanlarında yaza hazırlık yapıyor.

Altınova Belediyesi, kent genelinde peyzaj ve temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler tarafından, ana caddeler, mahalle ve sokaklar ile tüm yeşil alanlar, parklar, piknik alanları adım adım elden geçiriliyor.

Özellikle kadınların başını çektiği ekipler, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde peyzaj alanlarında bahar hazırlıklarına devam ediyor. İlçe genelindeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Altınova Belediyesi Temizlik İşleri Amiri Selim Sesli, “Ekip olarak, ‘Çevremiz Evimizdir' anlayışıyla temiz bir Altınova için canla başla, şevkle çalışıyoruz” dedi.

“Altınova Evimiz” diyen Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yeşil ve bakımlı bir kent için ekip arkadaşlarının titiz ve yoğun bir mesai yaptıklarını belirterek, “İnşallah, bu güzelliklerin tadını doyasıya yaşarız. Gerçekten doğa ile buluşmaya, insanlarımızla kucaklaşmaya hasret kaldık. Biz tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz” diye konuştu.