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Altınova, basketbolda şampiyonluğa oynuyor

Yalova’nın Altınova Belediyespor, Yalova Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa oynuyor.

Yalova'nın Altınova Belediyespor, Yalova Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa oynuyor. BAL ligini hedefleyen takım, altyapıya da büyük önem veriyor.


Altınova Belediyespor, Yalova Basketbol Süper Ligi'nde Yalova Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, Yalova Gençlik Spor, Yalova Acarspor ve Yalova Şamata Basketbol Kulübünün yer aldığı grupta şampiyonluğa oynuyor. 13 oyuncuyla kurulan Altınova Belediyespor Basketbol Takımını, Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Burcu Güvendi çalıştırıyor. İyi bir takım oluşturduklarını dile getiren Doç. Dr. Burcu Güvendi, “Bu yıl BAL Ligi hedefiyle sahaya çıkıyoruz. Önümüzdeki seneki hedefimiz güçlü bir alt yapıyı oluşturmak. Bunun için de kurslar açarak gençlerimizi eğiteceğiz” diye konuştu.


Basketbol branşının Altınova Belediyespor'a ayrı bir güç katacağını dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Takımımız çok iyi maçlar çıkarıyor. 5 maçın 4'ünü kazanan takımımızda hedef BAL Ligi. Ben tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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