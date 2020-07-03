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Altınova Belediye personellerine İSG eğitimi

Yalova Altınova Belediyesi personeline, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.


Altınova Belediyesi bünyesinde çalışan personele, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' semineri başladı. Eğitimler, Covid-19 kurallarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.



Altınova Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen hizmet içi eğitim, iş güvenliği uzmanı Onur Eke tarafından verildi. Eğitimde belediye personeli; iş sağlığı ve güvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliği ekipmanlarının tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kaza, yaralanma, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması gibi konularda bilgilendirildi. Kurum olarak iş sağlığı ve güvenliğini en üst noktada tutmak için yoğun çabalar ve çalışmalar sarf ettiklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Sürekli ilerleyen, değiştikçe gelişen belediye hizmetlerini hem Altınova'ya hem Altınova halkına zamanında eksiksiz ve en yüksek kalitede sunmayı hedefleyerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. düzenlenen eğitim programları farklı konularda ve alanında uzman eğitimcilerin katılımı ile devam ediyoruz” diye konuştu.

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