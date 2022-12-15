Altınova Belediyesi 2. Kitap Fuarı için geri sayım

Kitap Fuarı, 19-25 aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

19 aralıkta kapılarını açacak fuar, Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu'nda düzenlenecek. 25 aralık pazar gününe kadar açık kalacak fuar, saat 09.00 ile 17.00 arasında gezilebilecek. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kitap fuarına tüm vatandaşları davet etti. Başkan Oral, geçtiğimiz yıl ilk defa düzenlenen fuara özellikle genç ve çocukların ilgi gösterdiğini belirterek, “Altınova'da çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar öncelikli faaliyetlerimizdendir. Eğitim alanında da ilçemizin marka olması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bugün çok önemli bir ilki gerçekleştirerek halkımızı kitaplarla buluşturuyoruz. Bunun için çok mutluyuz” diye konuştu.