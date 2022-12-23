Altınova Belediyesi 2. Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Kitap Fuarı'na vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu'nda düzenlenen Altınova Belediyesi 2. Kitap Fuarı'25 Aralık 2022 Pazar gününe kadar açık kalacak. Kitap fularına başta öğrenciler olmak üzere ilçede yaşayan vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Fırsat buldukça kitap fuarını ziyaret ederek yazarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, fuara gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldı. Fuarın okurların, kitapla olan bağını arttırdığını ifade eden Başkan Oral, “Kitapseverlerin fuara gösterdiği ilgi son derece mutluluk verici. Özellikle gençlerin ve çocukların fuarda kitaplarla buluşması çok daha önemli. Kitapların arasında dolaşan çok sayıda insan görüyorum. Fuarımız kültürel sermayesine de çok ciddi destek sağlayacaktır” diye konuştu.