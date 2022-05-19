Altınova Belediyesi Gençlik Festivali yarın başlıyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde yarın başlayacak ve 3 gün sürecek 19 Mayıs Gençlik Festivali'nde Kolpa, Zakkum ve Kurtalan Ekspres sahne alacak.

Altınova Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali, Hersek Sahil Plajında düzenlenecek. 20-21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde eğlencenin doruğa çıkacağı festivalde konserlerin yanı sıra spor aktiviteleri de yapılacak. Başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları 3 gün sürecek olan festivale davet eden Belediye Başkanı Metin Oral, pandeminin acısını çıkarmak için bu yıl bir çok etkinliğe imza atacaklarını söyledi. Oral, bu etkinliklerden birinin de Gençlik Festivali olduğunu dile getirdi.

Öte yandan festival 20 mayıs cuma günü (yarın) plaj futbolu turnuvasıyla başlayacak. Aynı günün akşamı saat 21.00'de Kolpa sahnede olacak. 21 mayıs cumartesi günü plaj voleybolu turnuvasının yapılacağı festivalde saat 21.00'i gösterdiğinde Zakkum sahne alarak gençlere unutamayacağı bir gece yaşatacak. Bocce ve dart turnuvasının yapılacağı 22 mayıs pazar günü ise saat 21.00'de Kurtalan Ekspres konseriyle kulakların pasını silecek.