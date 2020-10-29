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Altınova Belediyesi kalite denetimini başarıyla geçti

Yalova Altınova Belediyesi, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne yönelik dış denetimi başarıyla tamamladı.

Yalova Altınova Belediyesi, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne yönelik dış denetimi başarıyla tamamladı.


2019 yılında Altınova Belediyesi'nde gerçekleştirilen denetim ve değerlendirmeler neticesinde almaya hak kazanalın ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne istinaden, 21 Ekim 2020 tarihinde UKS Uluslararası Kalite Sistemleri ve Belgelendirme Ltd. Şti. Denetçisi Sezen Üzün tarafından Altınova Belediyesi'nde dış denetim gerçekleştirildi.


2 gün süren denetimlerin sonucunda Altınova Belediyesi'nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi'nin sürdürülebilir olduğu, güzel örnekler taşıdığı ve belgelendirmenin devamının uygun olduğu belirtildi.

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