Altınova Belediyesi personeline 18 bin 200 lira maaş promosyonu

Yalova Altınova Belediyesi'nde çalışan 46 personele 18 bin 200 TL ile en yüksek maaş promosyonu teklif eden banka ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

Altınova Belediyesi'nde çalışan 46 personele 18 bin 200 TL ile en yüksek maaş promosyonu teklif eden banka ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye ile bir Vakıfbank arasında yapılan promosyon sözleşmesinin çalışanlar lehine sonuçlandığını açıkladı. Yapılan anlaşma ile Altınova Belediyesinde çalışan 46 personel, 18 bin 200 TL. promosyon alacak. Taraflar arasındaki Promosyon Anlaşması Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile Vakıfbank Karamürsel Şube Müdürü Engin Erdoğan tarafından imza altına alındı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Çalışanlarımız adına güzel bir promosyon ihalesi gerçekleştirdik. Belediyemizde çalışan 46 personelimiz için 3 yıllığına 18 bin 200 TL'den anlaşma sağladık. Tüm taraflara hayırlı olsun” diye konuştu.