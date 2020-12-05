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Altınova Belediyesi´nde HES kodu uygulaması başlıyor

Yalova Altınova Belediyesi’nde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ’Hayat Eve Sığar’ (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

Yalova Altınova Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulaması başlatıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar ile 7 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren Altınova Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başlayacak.


Altınova Belediyesi hizmet binası girişinde ateşi ölçülecek ve maskeleri kontrol edilecek vatandaşlar, HES kodu sorgulandıktan sonra içeri alınacak.

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