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Altınova Belediyesi'nden öğrencilere 150 tablet

Yalova Altınova Belediyesi, COVID-19 salgını dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülen uzaktan eğitime destek için ihtiyaç sahibi öğrencilere, 150 adet tablet dağıtıyor.


Dünyayı etkileyen COVID-19 salgını ile ekonomik ve sosyal yaşamın yanı sıra eğitim alanında da büyük zorluklar yaşanıyor. Uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile birlikte evinde eğitim için kullanılacak tableti olmayanlar öğrencilere destek amacıyla Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar'ın katılımıyla imzalanan protokol ile ilçede tablet dağıtımı yapılıyor. Metin Oral protokol imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı, gözbebeğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız için yine güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz için ne kadar proje üretirsek, onların eğitim hayatlarına ne kadar katkı sağlarsak o kadar mutlu oluyoruz. Uzaktan eğitim, Millî Eğitim Bakanlığımız açısından başarılı bir şekilde sürüyor. Eğitim kalitesini daha iyi bir noktaya taşımak adına bizler de farklı projelerle bu süreci desteklemeye çalışıyoruz.


Evlerinde bir bilgisayar veya tableti olmayan birçok öğrencimiz var. Altınova Belediyesi olarak uzaktan eğitim gören ancak maddi durumu yeterli olmadığı için tablet alma durumu bulunmayan kıymetli öğrencilerimize destek oluyoruz. Hiçbir çocuğumuzun eğitiminin yarım kalmasına ve sıkıntı yaşamasına gönlümüz razı gelmez, bu konuda sıkıntı yaşayanlara gerekli yardımları ulaştırmak adına bu güzel projeyi başlattık” dedi.

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