Altınova Belediyesi'nden öğrencilere "Bilinçli Tüketici" eğitimi

Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salik Akbaş, zabıta Komiseri ve zabıta personeli Cenk Güneş'ten oluşan ekip, okullarda öğrencileri yönelik bilinçli tüketim konusunda bilgilendiriliyor. Zabıta ekipleri tarafından, Altınova imam Hatip Ortaokulu, Altınova Hürriyet Ortaokulu, Altınova Anadolu Lisesi ve Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi öğrencilerine "Bilinçli Tüketici" eğitimi verildi.

Öğrenciler bilgilendirildi

Eğitimlerde öğrencilere başta tüketicinin özellikleri olmak üzere fiyat etiketi ve tarife listesi, ürünlerdeki barkodlar, fiyat etiketleri fiyat örnekleri, son kullanma tarihi, 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunu, ayıplı mal, garanti şartları, yasal çözüm mercileri, tüketici hakkını kullanabilmek için gerekli belgeler ve şikâyet hattı hakkında bilgiler sunuldu.

Eğitim sonunda öğrencilerden gelen sorular, Zabıta Komiseri İlker Gülbahar tarafından cevaplandırıldı.