Altınova Belediyesi'nin kursları başlıyor

Yalova'nın Altınova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik halk oyunları, gitar, resim ve bayan spor kursları düzenlenecek.

Altınova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik halk oyunları, gitar, resim ve bayan spor kursları açılıyor. Kurslara başvurular ise, Altınova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılacak. Altınova Belediyesi El Beceri ve Meslek Kursları (ALMEK) bünyesinde vatandaşlara birçok branşta kurs verildiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Sanatsal kurslarımızın bir yenisine daha başlıyoruz. Resim kursumuzla yeni yeteneklerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu alanda yeteneğini keşfetmek veya eğitimini alarak ilerlemek isteyen sanatseverleri kursumuza katılmaya davet ediyorum” dedi.