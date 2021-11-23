Altınova cazibe merkezi olacak

Altınova, TÜRSAB Güney Marmara Seyahat Acenteleri Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Bölgeden gelen onlarca seyahat acentesi temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçenin tarihî ve tabiî zenginliklerini anlattı.

Yalova ve Altınova turizminin gelişimi açısından çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Altınova Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Bahçesi içerisinde yer alan Coffee Chef's Restaurant'daki toplantıya TÜRSAB Güney Marmara seyahat acentelerinin temsilcileri katıldı.

TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu ve TÜRSAB Genel Merkez Sayman Üyesi Hasan Eker ise Altınova'nın sahip olduğu bu zenginliklerle bir çekim merkezi olacağına inandıklarını dile getirdiler.

Toplantının açılış konuşmasını Altınova Belediye Başkanı Metin Oral yaptı. İlçenin sahip olduğu tarihî ve doğal güzelliklerin yanı sıra potansiyellerinden de detaylarıyla bahseden Oral Hersek Lagünü'ne ayrı bir parantez açtı. Oral konuşmasında, “Altınova yavaş yavaş turizme giren bir bölge. Bizim söylediğimiz bir söz vardı. ‘Sanayimiz, tarımımız, turizm ve tarihimizi Altınova'da hep birlikte götürmek istiyoruz' demiştik. Sanayiyi, tarımı çözdük. Şimdi sıra turizm ve tarihte. İlçemizde yaptığımız tarihi ve kültürel çalışmaların da yavaş yavaş meyvesini almaya başladık. Tarihi çalışmaların altyapısını hazırlamak çok zor ve meşakkatli bir süreç oldu. Şu anda Hersek Lagünü çok güzel bir halde. Eskiden burası resmi olarak bir avlaktı. 2004 yılında burasını avlanmaya kapattık. Biz burasının koruma altına alınması için çok emek harcadık. 236 tür kuşa burası ev sahipliği yapan ülkenin nadide noktalarından birisi durumunda. Burada kuş gözlemi yapan uzman arkadaşımız bu türlere 2 türün daha eklendiğini ve Hersek Lagünü'nün ev sahipliği yaptığı kuş türlerinin sayısının 238'e çıktığını bize iletti. Türkiye'deki kuş türünün yüzde 50'sine Hersek Lagünü ev sahipliği yapıyor” dedi.

Helenapolis'te kazılar seneye başlıyor

Hıristiyanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Helenapolis Antik Kenti'nde kazıların seneye başlayacağını dile getiren Oral, “Gölün yan tarafında Helenapolis Antik Kenti bulunuyor. Burada da önümüzdeki sene kazı çalışmalarına başlayacağız. Hersekzade Ahmet Efendi Külliyemiz var. 2006 yılında burası restore edildi. Bu külliyenin diğer parçalarını da yavaş yavaş ayağa kaldırmak istiyoruz. Osmangazi Köprüsü'nün ayağının alt kısmında 1800'lü yıllardan kalma Osmanlı dönemi bir deniz feneri yer alıyor. Orasının restorasyonu da sürüyor. 2022 yılının sonuna doğru orasını da Deniz Feneri Müzesi olarak hizmete sunacağız” diye konuştu.

Sulara gömülü kentler gün yüzüne çıkıyor

Altınova'da deniz altında kalan antik kentlerde ki çalışmalar hakkında da bilgiler veren Altınova belediye Başkanı Metin Oral, “Deniz içerisinde 3 yıldır sürdürülen çalışmalarda ciddi bulgulara ulaşıldı. Deniz içerisinde sulara gömülü biçimde bir antik kent bulduk. Turizm Bakanlığı ile birlikte arkeologlarımız çalışmaları hızla sürdürüyorlar. Yine buranın hemen yan tarafında bir antik kent daha bulduk. Burada da çalışmalara başlayacağız” şeklinde konuştu.

Çobankale'de 12 ay kazı yapılıyor

İlçedeki tarihî mekanlardan en önemlisi durumundaki Çobankale'de Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla 12 ay kazı yapıldığına değinen Oral, “Karadere tarafında Çobankale var. Osmanlı imparatorluğunun kuruluş yıllarının izlerini taşıyan bu noktada 5 yıldır kazıları devam ettiriyoruz. Burası Cumhurbaşkanlığımız tarafından 12 ay kazı yapılacak olan bölgeler listesine alındı. 12 ay boyunca burada kazıları sürdürüyoruz. Burasını da ören yeri olarak hizmete almak istiyoruz” dedi.

Ulaşım çok kolay

Altınova ilçesindeki diğer özellikleri de özetleyen Oral, “Yine bizim Hersek Gölü kenarında oluşturduğumuz ve içerisinde bulunduğumuz alan 40 dönümlük tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi. Burada da 230 değişik bitki türünü barındırıyoruz. Burada bitkilerin üretimini yapıp bunları satmak. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nden de ciddi bir destek alıyoruz. Biz burada üretilen çayları da, yağları da, suları da ilçemizdeki bayanlarla paketleyecek ve ürünlerimizi de yaza doğru bitecek olan binamızda işleyeceğiz. Dolayısıyla bu bölge her geçen gün tarihi dokusuyla öne çıkacak. Doğal yapısıyla öne çıkacak. Biz burasının bir cazibe merkezi haline gelmesi için ekip olarak çalışıyoruz. Altınova'nın da Yalova'nın destinasyon ünitelerinin içerisine girmesi için çalışıyoruz. Zira burası Sabiha Gökçe Hava Alanı 20 dakika mesafede. Osmangazi Köprüsünün hemen dibinde ve İstanbul İzmir Otobanın yanında bir ilçe. Ulaşım anlamında bir avantajımız var. Ama elbette turizm acentelerinin ve üst ölçekte de TÜRSAB'ın desteği olmadan burasının bir turizm merkezine dönüştürülmesini sağlamamız mümkün değil. Biz Altınova'nın da Turizm tur güzergahları içerisine dahil edilmesini istiyoruz. Türkiye'de tarihin ve doğanın bu denli güzel harman olduğu çok fazla yer yok. Biz Altınova'nın bu yönüyle bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Pandemide turizm anlayışı değişti

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ın ardından söz alan TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu ise pandemi sonrasında turizm anlayışının da değişikliğe uğradığını söyledi. Vatandaşların doğa ve tarihle daha fazla kucaklaşmak istediklerinin altını çizen Saraçoğlu konuşmasında, “Pandemi sonrasında tüm dünya ekonomik açıklarını kapatmak adına gözünü turizm sektörüne dikti. Dolayısıyla bu durum turizm anlayışında bir takım değişiklikler meydana gelmesine neden oldu. İnsanlar evlerine kapandıkları o zor günlerden bunaldılar. Her şeyin para bul olmadığını ve dünyanın güzelliklerini görmenin, yaşamanın da çok önemli olduğunu fark ettiler. İşte bu noktada doğa turizmi de hızla öne çıktı. Google üzerinde yapılan araştırmalarda da daha çok doğa turizmi yapılan yerlerin arandığını tespit edebiliyoruz. Altınova bütün bu kriterleri bünyesinde barındıran çok özel bir yer. Hersek Gölü bile başlı başına bu bölgede turizmin canlandırılması için yeterli bir zenginlik. Biz elbette bu işi ilk etapta ticari olarak yapıyoruz. Ama diğer bir yönümüz ise böyle yani, Altınova gibi zenginliklere sahip yerleri ön plana çıkartıp insanlara tanıtmak olmalıdır. Ben bu anlamda Altınova'nın ve Yalova'nın turizmde çok ciddi bir mesafe kaydedeceğini düşünüyorum.

“Yalova nüfusunu arttırmayın”

Toplantının en ilginç vurgusu ise TÜRSAB Genel Merkez Sayman Üyesi Hasan Eker'den geldi. Yalova'ın nüfusunun arttırılmaması gerektiğini ifade eden Eker konuşmasında, “Yalova'nın turizm potansiyelini anlatmaya, sadece Hersek bölgesinde gördüğümüz şu zenginlikler dahi yeter. Termal, Çınarcık, Esenköy, Armutlu evet buralar da var. Ama diğerleri olmasa dahi sadece Altınova'da ki şu zenginlikler Yalova'nın bir turizm merkezi olmasına yeter. Elbette bir yerin turizm kenti olması için bu alanda yatırıma da ihtiyaç var. Turizmin önemli faktörleri var; konaklama, ulaşım, yeme içme tesisleri ve otopark gibi, İngilizce yön levhaları gibi, kolay ulaşılabilecek tuvaletler gibi turizm altyapısı. Bütün bunların Altınova'da olduğunu görüyoruz. Ben Altınova Belediye Başkanı'nı da bu anlamda kutluyorum. Çok fazla bir şey yapmaya da gerek yok. Burasını böyle korusak yetecek. Yalova'nın 1 milyonluk bir şehir olacağız hedefi kesinlikle olmamalıdır. Kentler turizme göre planlanmak istiyorsa kentler büyütülmemelidir. Amerika, Avrupa'ya baktığınızda 3 milyonluk şehirlere çok büyük şehir diyorlar. Münih, Frankfurt gibi şehirlerin nüfusu 750 bin civarında. O nedenle Yalova'nın nüfusunun artmaması için çabalayın. Bu sayede bir turizm kentine dönüşecektir burası. Turizmi ürün haline getiren de seyahat acenteleridir. Ben sizlerden Yalova ve Altınova'yı da tur programlarına dahil etmenizi istiyorum. Yalova'da turizmi hep birlikte geliştireceğiz” diye konuştu.

“Yalova'nın tanıtımı bize düşüyor”

Toplantının son konuşmasını ise Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali gerçekleştirdi. Yalova'nın turizm potansiyellerinin tanıtımı için ellerinden gelen ne varsa yaptıklarını ifade eden Tali konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Yalova'nın sahip olduğu bu güzelliklerin tanıtımını yapmak da elbette devlet kurumu olarak bize düşüyor. Biz de Yalova'nın sahip olduğu güzellikleri fuarlarda anlatıyoruz. Yalova'yı bir çekim merkezi haline getirmek de bizim boynumuzun borcu olsun. Yalova Türkiye nüfusunun 4'te birinin olduğu bir bölgede yer alıyor. Yalova bu bölgenin ortasında, doğası, turizmi ve doğası ile ön plana çıkan bir yer. Biz ilimizi bütün bu özellikleri ile bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz”.

Konuşmaların ardından Altınova'nın tarihi ve doğal zenginliklere sahip bölgelerini gezen Güney Marmara seyahat acentelerinin yetkilileri Altınova'ya hayran kaldıklarını ifade ettiler.