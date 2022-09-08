Altınova Devlet Hastanesi'ne bebek dostu hastane unvanı

“Bebek Dostu” unvanı verilen Altınova Devlet Hastanesi'ne plaketi teslim edildi.

Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları çalışmalarını başarıyla yürüten Altınova Devlet Hastanesine “Bebek Dostu” unvanını almaya hak kazandı. Hastane yönetimine Bebek Dostu plaketi teslim edildi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bütün bebekler ve çocuklar, sağlıklı olmak ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Emzirme ise bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en ideal yöntemdir. Emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesine ve hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesine yönelik olarak, Bakanlığımız tarafından 1991 yılından beri Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı yürütülmektedir. Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları programı çerçevesinde, tüm Türkiye'de gebelik döneminden itibaren başlanarak annelere, ilk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar bebeklerini emzirmeleri tavsiye edilmekte, aynı zamanda 6. aydan sonra da bebeğini, anne sütü ile birlikte, uygun tamamlayıcı besinlerle nasıl besleyeceği aktarılmaktadır. Ayrıca ‘Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasına İlişkin Uluslararası Yasa'ya göre bebeklere 6. ayını doldurana kadar anne sütü dışında hiçbir yiyecek ve içecek önerilemez. Kısaca “Mama Kodu” olarak adlandırılan yasa; formüle bebek maması dahil anne sütü muadillerinin, aynen ya da ilavelerle, kısmen ya da tamamen anne sütü yerine kullanılmasının uygun olduğu söylenerek pazarlanan ya da başka biçimde tanıtılan, biberonla verilebilecek ek gıdalar dahil diğer süt ürünlerinin, yiyeceklerin ve içeceklerin, ayrıca biberonların ve emziklerin pazarlanmasını ve bununla ilgili faaliyetleri içermektedir. Mama Koduna uyum Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programının da temellerinde yer almakta olup, program çerçevesinde verilen Bebek Dostu Hastane, Bebek Dostu İl ve Altın Bebek Dostu İl unvanlarının alınması ve devamı Koda tam uyumu gerektirmektedir.”