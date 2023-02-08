Altınova ekibi, tam donanımla Hatay'a çıktı

Altınova Belediyesi ile Altınova Afet Gönüllüleri ve Güzel Yaşam Derneği'nden oluşan uzman arama kurtarma ekibi ile araç ve gereçler AFAD koordinesinde ilçeden ayrılarak Hatay'a yola çıktı.

6 şubat sabahı merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına tüm imkanlar seferber edilerek devam ediyor. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral öncülüğünde oluşturulan 25 kişilik ekip, gerekli araç gereçle donatılarak göreve hazır hale getirildi. Afet Gönüllüleri ve Güzel Yaşam Derneği Başkanı Turhan Palaşoğlu sorumluluğunda oluşturulan arama kurtarma ekibi, Altınova Belediyesi önünden düzenlenen törenle Hatay'a uğurlandı.

Arama kurtarma ekibiyle birlikte bir çift kabin araç, malzeme dolu bir dorse, bir kamyonet, bir kırıcı iş makinesi, 2 jeneratör ve bir ayaklı projektör de Hatay'a gönderildi. Ekibe, Altınova Belediye Zabıta Amirliği Personelleri Cenk Güneş ve Kaan Kırak da eşlik etti.

Altınova Belediyesi, önceki gün de malzeme dolu bir tır, bir iş makinesi ve bir çift kabin acil kurtarma aracı ile 3 itfaiye personeli ve 2 operatörü deprem bölgesine göndermişti.