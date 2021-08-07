İhlas Haber Ajansı

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Altınova ekibi yangın bölgesinde

Orman yangınlarına karşı Türkiye’de adeta seferberlik hali yaşanırken, Altınova Belediyesi’nin su tankeri ve 2 personeli Muğla Milas’a ulaşarak diğer ekiplerle birlikte yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Orman yangınlarına karşı Türkiye'de adeta seferberlik hali yaşanırken, Altınova Belediyesi'nin su tankeri ve 2 personeli Muğla Milas'a ulaşarak diğer ekiplerle birlikte yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.


Türkiye'nin pek çok bölgesinde devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için seferberlik hali yaşanırken, geçtiğimiz gün Muğla Milas'a sevk edilen Altınova Belediyesi ekibi de alevlerle mücadelesini sürdürüyor.


Gelen talep üzerine bölgeye 10 tonluk su tankeri ve 2 personelin Muğla'ya gönderildiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Altınova olarak biz gelecek olan her türlü talebe hazırız. Allah; ülkemizi, milletimizi her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin” diye konuştu.

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