Altınova Gençlik Festivali Kurtaran Ekspress ile final yaptı

3 gün süren festival renkli görüntülere sahne oldu. Kolpa konseri ile başlayan festivalin ikinci günde Zakkum sahne almıştı. Festivalin son gününde ise Kurtalan Ekspres, Hersek Sahili'nde sevenleriyle bir araya geldi. Kurtaran Ekspres, sahne performansıyla gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkan Oral'da gruba Doğa Pasaportu

Ekspres Grubu'na Doğa pasaportu veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmaya vurgu yaptı. Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk Doğa Pasaportunu alan sanatçılar böyle bir uygulama başlatmasından dolayı Başkan Oral'a teşekkür etti.

Altınova Hersek Sahili Plajında festival çerçevesinde plaj futbolu, plaj voleybolu, bocce ve dart turnuvaları da gerçekleştirildi.

Festival alanında bulunan ve ilçedeki kadınların işlettiği Altınova Belediyesi Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Çarşısı ise etkinliklere katılan vatandaşların ilgi odağı oldu.