Altınova Gençlik Festivali'nde Tefo-Sefo ve Dilan Tatlıses, gençleri coşturdu

Altınova Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali'nde sahne alan Tefo-Sefo ve Dilan Tatlıses, verdiği konserle gençlere unutamayacakları bir gecede yaşattı.

Altınova Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali Osmangazi Köprünün bir ayağının bulunduğu Hersek Sahili'nde devam etti. Festivalin 2. günde Tefo-Sefo ve Dilan Tatlıses Konseri coşkuyu doruğa çıkarttı.

Peş peşe sahne alan sanatçılar, birbirinden güzel şarkılarını bu kez Altınovalılar için seslendirdi. Konseri izlemeye Altınovalıların yanı sıra çevre ilçe ve illerden konuklar akın etti.

Doğa Pasaportu verdi

Konserler sırasında sanatçılara doğa pasaportu veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmaya vurgu yaptı. Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk Doğa Pasaportunu alan ünlü sanatçılar ise böyle bir uygulama başlatmasından dolayı Başkan Oral ve ekibini kutladı.