Altınova, “Harekette Ben de Varım” dedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Delegasyonu tarafından yürütülen, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun koordinasyonunda yapılan Avrupa Spor Haftası faaliyetleri Altınova'da da gerçekleştirildi.

81 ilde, 23-30 Eylül tarihlerinde “Harekette Ben de Varım” sloganı ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği faaliyetler bu yıl Altınova Belediyesi hizmet binasından başlayarak Hersek sahiline kadar yürünmesiyle başladı. Hersek sahilinde ise çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Programa Altınova kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Altınova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Sait Başaran, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdür Zeki Sitar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

"Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla bu faaliyetlerin yapıldığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Burada eğlenmek ve aynı zamanda sağlıklı yaşamak için spor organizasyonunda bir araya geldik. Avrupa Spor Haftası dolayısıyla sporun bir hayat tarzı olması için çeşitli faaliyetler düzenliyoruz” dedi.