Altınova, her yerde kitap okuyor

Yalova'nın Altınova İlçesi'nde ‘Kütüphaneler Haftası' nedeniyle kitap okuma etkinliği düzenlendi. İlçede eğitime önem verdiklerini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Altınova'da eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini belirten Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kütüphaneler Haftası nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği kitap okuma etkinliğinde yer aldı.

Altınova Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe ayrıca AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, Altınova İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fırat Zorlu, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, daire amirleri, vatandaşlar ve öğretmenler de katılarak destek verdi.

“Altınova'mızın altın çocukları”

Kitap okumanın önemine dikkat çeken Başkan Oral, etkinliğe katılan öğrencilerle de yakından ilgilendi. Başkan Oral, “Bu zamana kadar Altınova'mızda eğitim alanında birçok projeyi hayata geçirdik. Altınova'mızın altın çocuklarını önemsiyoruz. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizin eğitiminde katkımızın olması bizleri çok sevindiriyor” dedi.

Başkan Oral ve protokol mensupları, öğrencilerle birlikte kitap okudu. Başkan Oral, kitap okuma etkinliğinde öğrencilerle tek tek ilgilendi.