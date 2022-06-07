Altınova Hersek Plajı'nda çevre temizliği seferberliği

Yalova'nın Altınova ilçesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Hersek Plajı'nda yaklaşık 80 kişinin katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

Altınova Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. ve bölgedeki tersanelerin işbirliğiyle Hersek Plajı'nda temizlik etkinliği yapıldı. Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarında olan plajda yapılan temizlikle bölge tüm çöplerden arındırıldı. Altınova Belediyesi olarak çevreye önem verdiklerini ve bu yönde de birçok çalışmayı yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Metin Oral, “Bu haftayı daha temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamak, yaşanılabilir bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak ve insanlığı bu ortak hedefler doğrultusunda bilinçlendirmek amacıyla kutlamaktayız. Çevrenin korunması, temiz ve yeşil bir çevre için tüm imkânlarımız seferber ediyoruz. Bölgedeki ilk arıtma tesisini biz devreye soktuk. Bünyesinde çevre mühendisi barından ender belediyeler arasındayız” diye konuştu.

“Ancak el ele verirsek çevremizi koruyabiliriz”

Hersek Lagünü'nün korunması ve canlandırılması için ciddi projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Oral, “Resmi av alanı olan bölge, bugün vatandaşlarımıza açılmış doğal bir zenginlik haline gelmiştir. İlçemizdeki çöplük alanını kent ormanına dönüştürdük. Ayrıca, ilçe genelinde yeşillendirme çalışmalar ve çevre koruma uygulamaları yapmaktayız. Çevre konusu tüm vatandaşlarımızın sorunudur. Ancak el ele verirsek çevremizi koruyabiliriz. Çöplerin ayrıştırılması da çevre için oldukça önemlidir. Çevrede önemli olan kirletmemektir" diye konuştu.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü şube müdürlerinin yanı sıra Altınova Tersane Girişimcileri AŞ. İdari ve Mali İşler Müdür Ayhan Kayatürk de katıldı.