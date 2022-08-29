Altınova İlçe Sağlık Müdürlüğü binası yapımına başlandı

Bodrum ve 2 kat şeklinde projelendirilen tesis 500 metrekare oturum alana sahip olacak. Toplam bin 500 metrekare kapalı alan ve 2 bin metrekare arsa alanı sağlık tesisi nisan 2023 tarihinde bitmesi öngörülüyor.

Yeni bina ile ilçenin önemli bir eksikliğinin giderileceğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “İlçemize yapılan yatımlarda bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nin şahsında hükümetimizin tüm bakan ve bürokratlarına, AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar'ın şahsında tüm teşkilatlarımıza, AK Parti MKYK üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'e, AK Parti Yalova Milletvekili Sayın Meliha Akyol'a, AK Parti Altınova İlçe Başkanımız Sayın Hasan Zafer'e, ilçe halkım adına teşekkür ederim” diye konuştu.