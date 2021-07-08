Altınova İtfaiye Amirliği, köylerde afet bilinci eğitimine başladı

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, ilçenin köylerinde vatandaşların afet bilincini arttırmaya yönelik çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz ay Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın başkanlığında İtfaiye Amirliğinde ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarıyla yapılan toplantının ardından alınan kararlar hayata geçirilmeye başladı. İtfaiye Amirliği, köylere ziyaretlerde bulunarak vatandaşları yangın, kaza ve olası afetler konusunda bilinçlendiriyor. Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, köylerde vatandaşlarla yaptığı toplantılarda; araç, ev, ot, anız, orman yangınlarının çıkış sebepleri, olası olaylarda erken ihbar, doğru adres bilgilerinin verilmesi ve ilk yapılması gereken müdahaleler konusunda bilgiler verdi. Yangınlarda ilk müdahale ve erken ihbarın çok önemli olduğunu söyleyen Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Acil Çağrı Merkezi Numaramız 112'dir. Her evde, araçta işyerinde bir yangın söndürücü olmalıdır. Olası bir yangında bu yangın söndürücülerle ilk müdahale yapılmalıdır. Erken müdahalelerle büyük hasarlar önlene bilinir. Bizim amacımız, vatandaşlarımızın alacağı önlemlerle can ve mal kaybını en aza indirmek, hasarları azaltmak, vatandaşlarımızı bilinçlendirmektir” diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar, Altınova Belediyesi'nin uygulamaya başlattığı Gönüllü İtfaiyecilik Projesi hakkında da bilgilendirildi.